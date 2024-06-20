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Гандбол

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Пермский манеж «Звезда» готов к открытию
20 июня, 09:55
Пермские гандболисты остались без наград чемпионата России
Клуб «Пермские медведи» уступил питерскому «Зениту» в решающем матче серии за «бронзу».
27 мая, 04:58
«Пермские медведи» остановились в шаге от Кубка России
Пермский клуб в решающем матче уступил московскому ЦСКА
15 апреля, 04:31
Кубок России по гандболу разыграют в Перми в эти выходные
Соперниками «Пермских медведей» станут клубы из Краснодара, Москвы и Чехова.
12 апреля, 13:13
«Пермские медведи» не смогли одержать победу на чемпионате России по гандболу
8 апреля, 05:56
Пермь в апреле примет «Финал четырех» мужского Кубка России по гандболу
Такое решение принял Высший совет Федерации гандбола России
25 марта, 14:44
«Не могли проиграть». ГК «Пермские медведи» прошел в «Финал четырех» Кубка России
Гандбольный клуб одержал победу со счетом в 32:30.
22 марта, 11:30
2023
«Пермские медведи» стали серебряными призёрами гандбольной суперлиги
В двух финальных матчах пермяки уступили столичному ЦСКА.
29 мая 2023, 06:17

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