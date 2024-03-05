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Гайны

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Март
Главу одного из муниципалитетов Прикамья оштрафовали за нарушение закона
Решение с подачи прокуратуры принял суд.
5 марта, 16:21
Январь
Житель Гайн попался с незаконным водительским удостоверением
26 января, 13:30
В Гайнах местные власти отказываются расселять десять аварийных домов
17 января, 16:49
В Прикамье открылась шестая ледовая переправа
Она организована через Каму в Гайнском округе.
11 января, 05:29
Ноябрь 2023
В ходе СВО погиб механик — уроженец посёлка Гайны
Василий Тиунов был убит 25 ноября.
30 ноября 2023, 15:51
Октябрь 2023
Жителя Гайн приговорили к колонии строгого режима за ограбление участника СВО
2 октября 2023, 07:56

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