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Гайва

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Вода из-под крана станет зеленой у жителей Гайвы. Бояться или нет
19 октября, 10:10
Стали известны подробности ночного пожара с хлопками на Гайве в Перми
30 июля, 05:01
На изоляторном заводе в пермском микрорайоне Гайва произошел пожар
1 апреля, 11:23
Стало известно, как будет выглядеть новая поликлиника на Гайве
19 марта, 04:40
В Перми за 15 миллионов продается заброшенный полицейский участок
Несколько лет здание пытались разобрать мародеры.
6 марта, 08:03
Пермская прокуратура проверит обстоятельства принудительной высадки ребенка на Гайве
Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту инцидента в Орджоникидзевском районе Перми.
2 февраля, 08:12
2023
В Перми с балкона многоэтажки на Гайве выпала девочка-подросток
В результате падения с 14 этажа она погибла.
19 сентября 2023, 13:15
Назначена дата рассмотрения иска виновного в ДТП с автобусом на Гайве к экс-партнерам
19 сентября 2023, 09:49
Пермяки прощаются с 37-летним мужчиной, убитым на Гайве подростками
22 августа 2023, 07:11
2021
Владельца автобуса, врезавшегося в стену на Гайве, на шесть лет отправят в колонию
Его признали виновным по двум статья уголовного кодекса.
6 апреля 2021, 10:06

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