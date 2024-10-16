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Газ

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Октябрь
Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%
16 октября, 12:24
Сентябрь
В Прикамье в рамках льготной программы заменены более 8,5 тысяч газовых плит
12 сентября, 16:05
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
2 сентября, 09:55
Май
В деревне Стряпунята Пермского края восстановили подачу газа после аварии
4 мая, 05:37
В Краснокамском округе без газа осталось полторы тысячи человек
3 мая, 12:20
Спасен пермяк, который отравился газом и не отвечал на звонки
Мужчину эвакуировали через окно.
3 мая, 11:42
Апрель
В Пермском крае газа из-за долгов могут лишиться 40 тысяч человек
18 апреля, 06:13
В Пермском крае выбрали компанию, которая построит газопровод на севере региона
Рассказываем, кто получит газ.
8 апреля, 10:39
Март
В Прикамье простились с 90-летним почётным жителем Лысьвы Василием Андрияновым
Мужчина неоднократно был избран в Совет депутатов местных органов власти.
20 марта, 21:01
В Прикамье осудят жителя Челябинской области за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД
18 марта, 07:15
Февраль
Прокуратура проводит проверку из-за крупного пожара на газопроводе в Пермском крае
9 февраля, 05:41
Пермские антимонопольщики возбудили дело на газовиков из-за повышения цен на услуги
9 февраля, 04:58
Январь
В Минздраве рассказали о состоянии семьи, пострадавшей при взрыве газа в Прикамье
Глава семьи находится в состоянии средней тяжести.
18 января, 13:44
В Прикамье в квартире нашли тела матери и дочери спустя три недели после гибели
16 января, 03:10
Декабрь 2023
Антимонопольщики проверят пермских газовиков из-за повышения цен на техобслуживание
28 декабря 2023, 07:38
Соликамец отсудил огромную сумму у газовиков из-за пожара
28 декабря 2023, 05:02
В Чайковском пожарные спасли от огня шесть человек, в том числе двоих детей
18 декабря 2023, 14:49
Глава СК заинтересовался взрывом газа в Пермском крае с семью пострадавшими
Травмы получили двое взрослых и пятеро детей, сейчас им оказывают помощь медики.
15 декабря 2023, 03:11
Следователи заинтересовались взрывом газа в доме многодетной семьи в Прикамье
14 декабря 2023, 09:27
Ноябрь 2023
Штрафы естественным монополиям в Прикамье превысили 11,6 миллионов рублей
29 ноября 2023, 12:23

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