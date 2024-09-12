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Газель

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2024
Видео. На Восточном обходе Перми произошло ДТП с «ГАЗелью»
Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.
12 сентября 2024, 06:40
В автоаварии на трассе Пермь — Екатеринбург пострадал водитель «Газели»
По факту инцидента проводится проверка.
23 июня 2024, 04:47
Два человека пострадали. На трассе Пермь — Екатеринбург 13 мая произошло жесткое ДТП
В настоящий момент по факту автоаварии проводится проверка.
14 мая 2024, 02:46
Газель конвойной службы полиции Перми проскочила на красный свет и врезалась в джип
Сообщается, что служебный автомобиль ехал без включенного специального звукового и светового сигнала. В результате ДТП никто не пострадал.
27 января 2024, 09:30
2016
На героев Хасана от столкновения с Hyundai перевернулась «ГАЗель»
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
14 марта 2016, 12:25
2015
На трассе Пермь-Екатеринбург МАЗ вылетел на «встречку» и протаранил «Газель»
В результате ДТП водитель и пассажир ГАЗа были госпитализированы.
22 сентября 2015, 08:10
На «Волю»: российский автопром создал дом на колесах
Посвящается всем, кто мечтал о недорогом жилье не в ипотеку, но так и не дождался, когда заработает нацпроект «Доступное жилье» и «План Путина».
27 августа 2015, 12:18
Боги маркетинга! Нижегородский автосалон ГАЗ снял крутой ролик про ГАЗон Next
Рекламный ролик выполнен в жанре популярных рэп-исполнителей.
7 февраля 2015, 05:00
2013
«ГАЗель» признали самым ценным автомобильным брендом в России
В рейтинге «Самые ценные российские бренды 2013» «ГАЗель» совершила большой рывок с 2008 года и стала единственным автомобильным брендом в списке.
1 ноября 2013, 07:20
Спецпроект
Пермское знакомство: Газель NEXT
Группа «ГАЗ» считает, что это поколение машины составит достойную конкуренцию таким дорогим коммерческим автомобилям, как Peugeot Partner, Fiat Ducato, Ford Transit, Volkswagen Crafter.
2012
Кому новые «Газели»? ГАЗ приступил к сборке опытной партии
Серийный выпуск Газели-NEXT запланирован на 2013 год, но самые преданные клиенты получат машину уже в этом году - из опытной партии в 300 штук.
13 марта 2012, 08:55
2011
Студенты-инженеры превратили «ГАЗель» в робота
Автомобиль самостоятельно, без участия водителя, проехал по участку пресеченной местности.
25 июля 2011, 03:44
2010
В Перми угнали «Газель» с деньгами
Автомобиль был оборудован металлическим сейфом, в котором находилось 240 тысяч рублей.
6 октября 2010, 07:45
В ДТП под Краснокамском погибли 2 человека
Пренебрежение ПДД водителем иномарки стало причиной страшной аварии.
1 октября 2010, 10:51
На Южном обходе Перми «ГАЗель» врезалась в стоящий «Краз»
Водитель автомобиля получил смертельную травму.
8 сентября 2010, 05:08
21 июля в Перми перевернулись сразу две «Газели»
К счастью, никто из участников ДТП сильно не пострадал.
21 июля 2010, 10:17
В районе Липовой горы перевернулся КАМАЗ
ДТП произошло в результате столкновения с «Газелью».
14 июля 2010, 11:21

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