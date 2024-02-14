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Гельман

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2024
Налоговая ликвидирует последнюю компанию экс-директора пермского музея PERMM
14 февраля, 08:24
2013
Спецпроект
На пикет против Гельмана пришли только журналисты, полицейские и Гельман
Пикет, который должен был пройти сегодня в Перми у здания музея современного искусства, по неизвестным причинам не состоялся.
2011
Агишев высказался по поводу эскиза памятнику жертвам «Хромой лошади»
Известный пермский депутат в своем блоге обрушился ярой критикой на один из предложенных эскизов памятнику жертвам «Хромой лошади».
16 апреля 2011, 05:30
Марат Гельман представил эскиз памятника жертвам «Хромой Лошади»
Проект представляет собой стеклянный параллелепипед с черной фигурой внутри, которая прорывается сквозь дымку.
14 апреля 2011, 03:47

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