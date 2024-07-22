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Генплан перми

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Канатную дорогу планируют построить в Перми. Где она будет располагаться?
22 июля, 06:57
2014
Решения об изменениях в генплан Перми будут приняты 28 января
Для обсуждения предлагаемых изменений комитет по пространственному развитию выделил отдельный день.
20 января 2014, 03:53
2013
«ПИК» попросил 3,3 млрд на школы и детские сады в Бахаревке
На слушаниях по генплану в Свердловском районе генеральный директор ООО «ПИК-Кама» Владимир Криницын представил проект застройки Бахаревки.
20 ноября 2013, 04:32
Изменение генплана Перми поддержали казаки и священник
Власти города провели активную мобилизацию своих сторонников на публичных слушаниях.
12 ноября 2013, 15:34
2012
Застройку первой очереди порта Пермь обещают начать в марте 2013 года
Планируется, что первая очередь строительства жилого комплекса будет представлять собой четыре жилых дома переменной этажности от 7 до 17 этажей. Общая площадь всей застройки микрорайона составит 12 га.
6 октября 2012, 04:16
Стартовая цена на право аренды кластера «Н» в квартале №179 — 29,42 млн
ОАО «Пермагростройзаказчик» объявило торги на право заключения договора аренды земельного участка с правом его застройки в квартале №179.
1 марта 2012, 05:26
В конце 2012 года «ЭКС» может приступить к строительству аквапарка в Камской долине
Голландские архитекторы посчитали, что проект аквапарка, разработанный управляющей компанией «ЭКС», соответствует требованиям мастер-плана Перми.
2 февраля 2012, 08:29

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