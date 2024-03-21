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Генпрокуратура РФ

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2024
Новый руководитель пермской КСП высказал недовольство о количестве уголовных дел
21 марта, 10:35
В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников
На предприятии утверждают, что у них есть недостаток кадров, поэтому сокращать никого они не собираются.
19 января, 06:26
Генпрокуратура проводит масштабную проверку в Пермском крае
12 января, 03:04
2023
Проект онкологического центра в Камской долине Перми прошел госэкспертизу
28 декабря 2023, 09:23
Спецпроект
Свиньи, миллиард в порту и борьба за метанол. Интересное в арбитражном суде в ноябре
Генпрокуратура РФ активно взялась за возвращение имущества «Порта Пермь», а бывший арендатор свинокомплекса в Майском был ликвидирован.
2022
Генеральная прокуратура РФ проводит проверку в сфере детского отдыха и оздоровления
По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова во всех регионах страны прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере организации детского отдыха и оздоровления.
23 апреля 2022, 06:42
Кипрский офшор хотел стать участником процесса о национализации Соликамского магниевого завода
22 апреля 2022, 12:33
Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за государственную измену
Генеральная прокуратура РФ опубликовала сообщение, связанное со спецоперацией, которую проводят вооруженные силы РФ.
27 февраля 2022, 11:04
Суд принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ о национализации ОАО «Соликамский магниевый завод»
13 февраля 2022, 07:57
2021
Жители Кировского района Перми просят генерального прокурора РФ защитить лес от застройки
Жители Водников и Судозавода самоорганизовались и записали видеообращение Генеральному прокурору России и полномочному представителю Президента в Приволжском федеральном округе по поводу предполагаемой застройки леса.
19 декабря 2021, 07:22

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