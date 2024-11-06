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Герой

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Ноябрь
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 28-летним Александром Пепеляевым
6 ноября, 04:05
Сентябрь
На СВО погиб 33-летний уроженец Чусовского округа Роман Бухнер
4 сентября, 08:53
Июль
В Прикамье простятся с двумя погибшими на СВО из Лысьвы и Чердыни
22 июля, 03:46
Май
В ходе СВО погиб уроженец Оханского округа Алексей Суханов
24 мая, 03:34
Март
Пермяк спас женщину, задыхающуюся в горящем автомобиле. Подвиг попал на видео
Женщина уснула в машине после рабочего дня.
28 марта, 08:28
В Прикамье 22 марта простились с погибшим на СВО Андреем Безденежных
22 марта, 09:50
В Чусовской школе открыли «Парту Героя» в память о погибшем школьнике
11 марта, 13:44

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