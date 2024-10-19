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Гибдд

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Октябрь
Пьяных автомобилистов в эти выходные усиленно ловят в Перми
19 октября, 05:56
На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погиб 28-летний водитель ВАЗа на летней резине
12 октября, 11:17
Сентябрь
Дорожные полицейские в выходные усилят контроль за движением в Перми
28 сентября, 02:30
Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину в Пермском районе
16 сентября, 05:20
Видео. Автобус сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Мира
13 сентября, 08:00
В Госавтоинспекции Перми рассказали подробности страшного ДТП с мотоциклистом
11 сентября, 09:42
Водитель ВАЗа устроил смертельное ДТП в Свердловском районе Перми
7 сентября, 05:12
Июль
В Перми у ТЦ «Шоколад» столкнулись «Яндекс. Еда» и «Яндекс. Такси»
16 июля, 04:49
Вылетел на «встречку». По вине водителя иномарки в Прикамье погиб человек
8 июля, 07:22
В Куединском районе Прикамья в ДТП погиб водитель и пострадал пассажир легковушки
6 июля 2024 года около 13.00 по автодороге Урада-Ошья-Пантелеевка двигался автомобиль «ВАЗ 2121» под управлением мужчины 1994 года рождения.
7 июля, 08:21
Видео. В центре Перми в ДТП пострадали два мотоциклиста
4 июля, 08:10
Июнь
В 2023 году каждый четвертый погибший в ДТП в Прикамье был по вине пьяного водителя
28 июня, 06:53
В эти выходные ГИБДД снова усилит контроль за дорожным движением в Перми
28 июня, 06:28
Фото. В Перми на перекрестке улиц Сибирской и Ленина столкнулись трамвай и машина
21 июня, 06:19
В ДТП в Оханском районе погибла женщина
18 июня, 06:41
В Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части
5 июня, 07:54
Фото. В ДТП в Карагайском районе пострадали два ребенка
3 июня, 06:04
На дорогах Перми в выходные будут усиленно работать сотрудники ГИБДД
1 июня, 04:57
Май
В эти выходные ГИБДД усилит контроль за дорожным движением в Перми
25 мая, 06:14
На перекрестке улиц Ленина и Хохрякова пермяк выехал на красный и врезался в дом
По факту ДТП проводится проверка.
15 мая, 06:54

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