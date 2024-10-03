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Гибель

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Октябрь
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Пичкалевым
3 октября, 03:23
Сентябрь
В Прикамье проходит прощание с погибшим на СВО Романом Харичковым из Березников
26 сентября, 08:09
В Прикамье завершено расследование загадочного исчезновения сотрудника завода
13 сентября, 05:49
В ходе СВО погиб Василий Ярофеев из Добрянки
10 сентября, 02:52
Август
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Николаем Яковлевым
12 августа, 10:31
Во время отдыха в Сочи утонул 12-летний мальчик из Перми
2 августа, 05:56
Июль
Остались жена и двое детей. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Полыгаловым
18 июля, 03:51
Июнь
Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
24 июня, 11:44
Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье
23 июня, 10:58
Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме
23 июня, 06:59
Нырнул с пирса. В Прикамье в пруду утонул 14-летний мальчик
15 июня, 05:25
Май
В Прикамье перенесли прощание с погибшим на СВО Сергеем Ошуевым из Губахи
20 мая, 03:59
Власти Куединского округа сообщили о гибели своего земляка Константина Кузьминых
17 мая, 11:44
Апрель
В течение суток в Пермском крае утонули двое мужчин
30 апреля, 06:58
Власти Чердынского района рассказали о гибели своего земляка
10 апреля, 10:02
Март
Сегодня днем в Перми товарняк насмерть сбил 65-летнего мужчину
21 марта, 14:13
В Прикамье проводится проверка гибели мужчины на железнодорожных путях
Инцидент произошел днем 21 марта.
21 марта, 12:51
«Будет особый разговор». Мэрия Березников — о гибели женщины от падения глыбы льда
19 марта, 08:02
Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины от глыбы льда в Березниках
Проводятся необходимые экспертизы.
18 марта, 14:59
Пермская прокуратура взяла под контроль ситуацию с гибелью 12 тонн форели в Добрянке
16 марта, 08:20

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