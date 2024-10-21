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Гипермаркет

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2024
Магазины Leroy Merlin сменили название на Lemana Pro
18 июня, 08:07
2023
В Перми выставили на продажу участок, где хотели построить гипермаркет Castorama
Информация о возведении второго гипермаркета сети впервые появилась еще в 2010 году, но проект так и не был реализован.
15 сентября 2023, 05:49
2012
В Камской долине рядом с планируемым аквапарком строится ТРК
Торгово-развлекательный комплекс возводится на ул. Спешилова, 114. Застройщик ведет поиск арендаторов.
30 марта 2012, 03:02

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