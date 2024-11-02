ГИС-центр ПГНИУ

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Ноябрь
Снег и мороз до -15 градусов. Какой ноябрь ждет жителей Пермского края
2 ноября, 08:57
Октябрь
К концу недели в Пермском крае может образоваться постоянный снежный покров
30 октября, 11:23
Первый снег может выпасть в Перми уже сегодня вечером
9 октября, 03:09
Сентябрь
Тепло было в Перми более ста дней. Первые заморозки пришли в Прикамье
25 сентября, 05:45
На северо-западе Прикамья зафиксировали аномальное потепление
14 сентября, 06:12
Пермяков ждет сухая теплая неделя
9 сентября, 04:38
Май
Синоптики рассказали, будет ли жара под +30˚C в эти выходные
31 мая, 05:07
В Перми 25 мая ожидается потепление до +25˚
25 мая, 05:10
Апрель
Синоптики рассказали, в каких населенных пунктах Прикамья ожидается пик наводнения
22 апреля, 05:32
Аномальная жара в Прикамье начнется 19 апреля после обеда
Температурный фон составит +20˚.
19 апреля, 05:09

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