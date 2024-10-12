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Глава перми

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2024
Мэр Перми сходил с женой в оперный театр, ему тут же написали о недоступности билетов
12 октября, 06:47
2023
Мошенники пишут пермякам от имени мэра Эдуарда Соснина
Фейковому аккаунту главы города просят не доверять и быть бдительными.
13 ноября 2023, 12:25
Документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми подали пятнадцать претендентов
4 августа 2023, 09:38
2022
Глава Перми раскритиковал работу руководителей Дзержинского и Ленинского района города
Мэр выдал руководителям «жёлтую карточку» за несоблюдение безопасности ремонтных работ.
21 сентября 2022, 03:52

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