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Глобальное потепление

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Май 2024
Пермский метеоролог раскрыл причину аномально холодного мая за последние 25 лет
Кроме того, ученый ответил, повлияло ли майскую погоду в Перми глобальное потепление.
22 мая 2024, 09:32
Апрель 2024
Ученые обнародовали тревожные данные о глобальном потеплении в 2023 году
Наводнения и пожары стали происходить гораздо чаще. В чем причина?
27 апреля 2024, 07:36
Летом в Пермском крае теплеет из-за глобального потепления медленнее, чем зимой
Потепление в регионе происходит сильнее, чем в среднем по миру.
6 апреля 2024, 07:30
Январь 2024
В Пермском крае из-за жаркого лета в 2023 году снизилась выработка электроэнергии
Выработка электроэнергии Камской ГЭС снизилась на 27%.
6 января 2024, 06:34
Ноябрь 2023
Из-за изменений климата в Прикамье передумали строить горнолыжный комплекс на Усьве
Вместо курорта возведут глэмпинг-парк.
14 ноября 2023, 06:05
В Перми продолжается аномальное потепление. Выяснили, надолго ли
Пик тепла придется на вторник, 14 ноября.
13 ноября 2023, 06:04

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