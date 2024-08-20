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Май
Депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства
10 мая, 13:41
Апрель
Жители Добрянки могут выбрать внешний вид скверов имени Пелиха и «Белкин лес»
27 апреля, 11:22
Март
В Прикамье начались выборы президента. Первые фото с избирательных участков
Избирательные участки работают до 20:00.
15 марта, 03:33
Выборы 2024: когда и как пермяки будут выбирать президента
12 марта, 08:51
Февраль
Власти Перми предложили жильцам аварийного дома на Компросе самим его снести
28 февраля, 06:07
Сентябрь 2023
Стала известна явка на выборах в Пермском крае после первого дня
9 сентября 2023, 08:54
Август 2023
Как пройдут выборы в Перми 10 сентября 2023 года
25 августа 2023, 07:35
Июль 2023
Как зарегистрироваться для участия в электронном голосовании? Инструкция от избиркома
25 июля 2023, 08:26
Июнь 2023
Голосование на выборах в Пермском крае будет трехдневным
15 июня 2023, 12:20
В 2023 году в Пермском крае пройдет электронное голосование
Этот вид голосование будет применяться в этом году в 24 субъектах.
7 июня 2023, 11:47

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