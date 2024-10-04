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Гордума

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С 1 января 2025 года в Прикамье могут ввести туристический налог
4 октября, 11:04
В Перми ввели новые правила маскировки кондиционеров на фасадах зданий
24 сентября, 11:21
В Перми наблюдается острая нехватка водителей городских автобусов
18 сентября, 03:09
Депутат Пермской гордумы предложил обучать школьников стрельбе
27 августа, 09:59
Власти Перми эвакуировали более 200 электровелосипедов из центра Перми
19 июля, 03:33
Фото. В Перми появилось граффити в поддержку электросамокатов
10 июля, 07:29
Перекрасить в шоколадный. Депутаты Перми озаботились стилем общественных туалетов
19 июня, 11:11
Стоимость эвакуации одного электросамоката с пермских улиц оценили в 1500 рублей
Сутки хранения на штрафплощадке обойдутся в 100 рублей.
25 марта, 08:42
Стало известно, кто займется капремонтом и установкой общественных туалетов в Перми
11 марта, 06:56
Новым депутатом гордумы Перми вместо критиковавшего СВО стал осмотрщик вагонов
Статус мандата депутата стал плавающим после ухода Сергея Медведева.
30 января, 10:56
Власти Перми предлагают отказаться от видеорекламы на улице
17 января, 08:07
2023
На программу ремонта фасадов домов мэрия Перми планирует потратить 600 миллионов
19 ноября 2023, 06:45
2021
Берег Мулянки и Верхнюю Курью смогут застроить 10-этажками из-за «дружбы» мэрии и РЖД
25 января 2021, 02:00
2020
Спецпроект
Искренность, что хуже простоты. Как Юрий Уткин и юристы Дмитрия Малютина роняли репутацию гордумы
Хороший суд не только рассматривает внешние обстоятельства, но и вскрывает внутренние мотивы участников процесса. За три часа процесса о законности отставки председателя Пермской гордумы выяснилось много неожиданного. Здесь и согласования в администрации президента, и позиция, что председатель гордумы - несменяемый титул, вроде фараона. Здесь же, отношение к председателю, как к техническому лицу сродни конферансье и пренебрежение процедурами. Как откровенничали политики и юристы на суде - в нашем материале.
2018
Власти Перми запретили собственникам домов сдавать землю под киоски и павильоны
По словам вице-мэра Перми Виктора Агеева, администрация города готова к возможным судебным разбирательствам и уверена в законности принятого решения.
27 марта 2018, 08:30
Спецпроект
«Чистят» рынок от конкурентов»: в Перми собственникам домов запретят сдавать землю под киоски
Между городской властью и пермяками зреет очередной конфликт, который может превратиться в десятки судебных заседаний. С карты города могут исчезнуть около 800 павильонов и ларьков, а собственники многоквартирных домов могут лишиться права распоряжаться собственной землей.
2014
Обновленный «Орден Ленина» предстал перед пермяками
В Перми торжественно открыли памятный знак «Орден Ленина». В церемонии приняли участие губернатор Пермского края Виктор Басаргин и Глава Перми Игорь Сапко.
8 ноября 2014, 11:40
2013
Владимир Плотников не стал настаивать на отставке Анатолия Маховикова
Вопреки заявленному намерению отправить сити-менеджера в отставку, депутат предложил ему «совместно работать на благо наших жителей и горожан».
28 мая 2013, 07:05
Спецпроект
Онлайн-репортаж: Анатолий Маховиков отчитывается перед депутатами
Сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы сити-менеджер зачитает свой доклад. В прошлый раз депутаты проголосовали за то, чтобы Анатолий Маховиков ушел в отставку.
Анатолий Маховиков: Произошел сбой в нашей совместной работе
Сити-менеджер признал, что администрация Перми и городская дума «где-то совместно ошиблись, где-то недоработали».
28 мая 2013, 06:28

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