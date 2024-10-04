Спецпроект

Искренность, что хуже простоты. Как Юрий Уткин и юристы Дмитрия Малютина роняли репутацию гордумы

Хороший суд не только рассматривает внешние обстоятельства, но и вскрывает внутренние мотивы участников процесса. За три часа процесса о законности отставки председателя Пермской гордумы выяснилось много неожиданного. Здесь и согласования в администрации президента, и позиция, что председатель гордумы - несменяемый титул, вроде фараона. Здесь же, отношение к председателю, как к техническому лицу сродни конферансье и пренебрежение процедурами. Как откровенничали политики и юристы на суде - в нашем материале.