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Горнозаводск

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2024
Экс-глава Горнозаводска останется за решеткой
26 сентября, 16:35
Стало известно, какие населенные пункты Прикамья останутся без радио и телевидения
26 сентября, 10:27
Житель Горнозаводска убил знакомого лопатой и зарыл тело на соседнем участке
23 сентября, 16:27
Роспотребнадзор обнаружил в горнозаводской «Монетке» червей в конфетах
Житель города пожаловался на сладости «с мясом» в соцсетях.
9 августа, 12:42
Экс-глава Горнозаводского округа отправлен в колонию за превышение полномочий
27 июля, 05:20
В Прикамье на время отключат телевидение и радио
18 июля, 05:21
Жительница Горнозаводска в приступе ревности пыталась зарезать женщину
17 мая, 09:27
Власти Горнозаводска четыре года игнорируют права инвалида-колясочника
21 марта, 04:46
В Горнозаводском округе простятся с погибшим на СВО земляком
Данил Реутов будет похоронен в Кусье-Александровском
19 марта, 15:44
Проверка выявила нарушения в работе одного из металлургических заводов Прикамья
Недочеты в работе касаются экологической сферы.
19 марта, 15:17
Передано в суд дело экс-главы Горнозаводского городского округа
18 марта, 05:49
Горнозаводских чиновников через суд заставили обеспечить сироту жильем
14 марта, 15:43
В ходе СВО в конце января погиб житель Горнозаводского округа
14 февраля, 04:51
В Старом Бисере под Горнозаводском ил из пруда складывали вокруг водоема
Власти Горнозаводского округа наказаны за нарушение экологического законодательства.
1 февраля, 13:38
Мошенники представляются своим жертвам мэром одного из городов Прикамья
Вадим Лумпов уже предупредил пользователей своих соцсетей о мошеннической схеме
31 января, 12:44
Александр Бастрыкин ожидает доклада об аварийном доме в Горнозаводске
20 января, 10:53
Прокуратура через суд требует расселить девять домов в Горнозаводском округе
15 января, 16:19
2023
Персонал Горнозаводской районной больницы уличили в служебном подлоге
14 сентября 2023, 13:19
Решением суда в Горнозаводске и Губахе будут созданы городские лесничества
6 сентября 2023, 15:38
На территории Украины в ходе СВО погиб мобилизованный житель Прикамья
Обстоятельства гибели Константина Зотова не раскрываются.
22 августа 2023, 07:47

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