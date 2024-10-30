properm.ru
ГлавноеВсе новости

Город

Выбрать дату
Октябрь
До конца ноября в Перми уберут на зимовку мобильное озеленение
30 октября, 03:21
Видео. «Ботинок стало больше». Игорь Бутман поделился впечатлениями о Перми
18 октября, 14:02
Сентябрь
Пермь признали «столицей посикунчиков»
19 сентября, 03:04
Август
В Перми ищут площадку для строительства маяка с обсерваторией
12 августа, 07:24
Июль
В Перми ищут 21-летнюю девушку с татуировками на руках и ногах
Вечером 13 июля она вышла из дома и пропала.
18 июля, 06:25
В гости к Липанюшке вместе с #Кудабежать — новый маршрут в Перми
17 июля, 08:10
Маршрут с исторической начинкой: от первого на Урале университета к бывшей богадельне
17 июля, 07:43
От Колокольни у пруда — к экологической тропе у реки: веломаршрут по Перми
17 июля, 07:35
Маршрут по Перми от #Кудабежать обо всем сразу: и цирк, и парад планет
10 июля, 09:32
По пермским лесным тропам: от Закамского бора к Верхнекурьинскому с #Кудабежать
10 июля, 09:25
Пермская «Бабушка-ротонда»: на велосипеде по Перми с #Кудабежать
10 июля, 09:18
Почему театр в Перми — «Театр-театр», а здание МВД = «Башня смерти»?
10 июля, 09:09
От истребителя к белкам: веломаршрут по Перми от #Кудабежать
Веломаршрут по Перми для тех, кто не боится устать. Впереди 16 километров.
10 июля, 09:02
Старообрядческая церковь и озеро Черное: по дороге с облаками с #Кудабежать
10 июля, 08:54
Дом чекистов, памятник жертвам репрессий и храм божий — по вехам истории Перми
10 июля, 08:47
Прокатимся по Перми с #Кудабежать: от народного дома к мужскому монастырю
10 июля, 08:40
Июнь
Видео. По улицам Перми и Чайковского разгуливали медведи
10 июня, 11:33
Актриса театра и кино Катерина Шпица приехала в Пермь на сессию
4 июня, 07:46
Май
Пробежка от #Кудабежать вдоль Камы от элитного дачного поселка
28 мая, 14:10
Парк «Акуловский»: маршрут по лесной Перми c #Кудабежать
27 мая, 20:03

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика