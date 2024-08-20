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Городская дума

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КСП Перми рекомендует отклонить проект о внешнем облике фасадов в центре города
20 августа, 05:36
Пермские шиномонтажки будут оформлены в едином стиле до конца 2024 года
Новые требования вступят в силу 1 сентября.
22 июля, 10:46
Дума поддержала присвоение звания почетных граждан Перми Плотникову и Алымову
28 мая, 05:55
Владимир Плотников может стать «Почетным гражданином Перми»
24 апреля, 16:39
С начала года в Перми оштрафовали 14 водителей электросамокатов
13 апреля, 14:10
Стало известно, на каких домах в Перми вскоре появится архитектурная подсветка
Депутаты Пермской городской думы одобрили расходные обязательства.
27 февраля, 12:51
2023
«Можно к вам в курочки?» Экс-спикер Пермской думы Уткин повесил картины для куриц
По словам экс-спикера, такие условия положительно влияют на птиц.
20 ноября 2023, 05:15
Депутаты передали зоопарк из собственности Перми в край
22 августа 2023, 09:54
Городская дума рассмотрит вопрос награждения семейного бизнеса Дёмкиных грамотой
16 мая 2023, 13:02
Депутаты Пермской гордумы поддержали отставку Сергея Захарова
18 апреля 2023, 11:00

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