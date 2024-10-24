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Городская среда

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Октябрь
Чиновники предложили пермякам показать, где находятся особо ценные деревья
24 октября, 11:05
Гордума отклонила протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в Перми
22 октября, 11:15
Август
Прикамье стало лауреатом I Национальной премии в сфере комфортной городской среды
26 августа, 15:23
Новую набережную в Закамске открыли в июне, но она уже рушится
17 августа, 13:52
В Перми по договорам комплексного развития территории могут застроить еще три участка
15 августа, 08:26
Власти Перми рассказали, когда откроются экотропы в долине реки Егошихи
15 августа, 06:49
Июль
Суд начал рассматривать иск кикшерингов Whoosh и Urent к Пермской гордуме
30 июля, 07:35
В Мотовилихе начался капитальный ремонт подземного перехода
25 июля, 07:20
Власти не согласились с заявлением «Юрента» о дискриминации кикшеринга в Перми
6 июля, 04:20
Июнь
Особо ценные деревья в Перми будут под охраной
17 июня, 07:10
Суд рассмотрит иск кикшеринга к Пермской гордуме по поводу запрета электросамокатов
10 июня, 11:07
Май
С 3 июня в Свердловском районе Перми расширят зону платной парковки
31 мая, 10:55
На улицах Перми появятся пять новых граффити. Посмотрите на них
Эскизы выполнили мастера из Перми, Мурманской и Московской областей.
7 мая, 08:12
Апрель
Депутаты не одобрили расходы на благоустройство Мотовилихинского пруда
24 апреля, 05:00
Кондиционеры на фасадах зданий в Перми хотят спрятать под ограждения
23 апреля, 12:20
С эспланады до сих пор не убрали новогодние декорации. В чем причина?
17 апреля, 02:25
13 городов из Пермского края признаны комфортными. Список
2 апреля, 05:05
Март
Злость и недоумение. Пермяки встревожены из-за массовой рубки деревьев на набережной
14 марта, 05:16
Власти Прикамья хотят застроить Центральный рынок жилыми домами
13 марта, 10:27
В Мотовилихе из-за строительства лаборатории Роспотребнадзора вырубят деревья
2 марта, 06:36

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