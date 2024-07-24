Городское хозяйство

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24 июля 2024
Власти Перми увеличили штрафы за некачественную уборку улиц
Мэрия подписала новые трехлетние контракты на содержание дорог
24 июля 2024, 02:52

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