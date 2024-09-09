properm.ru
ГлавноеВсе новости

Горячая вода

Выбрать дату
2024
Стало известно, почему в Перми были перебои с горячей водой этим летом
9 сентября, 14:51
В Перми жильцы дома боятся остаться без отопления. Горячую воду отключили еще 8 июля
28 августа, 10:01
После публикации Properm.ru пермякам на Садовом дали горячую воду. Но не всем
25 июля, 05:44
С 17 июня в Перми без горячей воды останутся четыре микрорайона
15 июня, 10:50
Прокуратура Прикамья начала проверку после увольнения 22 пожарных в Добрянке
16 апреля, 12:38
Из одной пожарной части в Прикамье массово уволились спасатели
13 апреля, 04:39
Что делать пермякам, если из крана вдруг потечет зеленая вода
Не переживать — идет проверка теплосетей.
15 марта, 12:11
Бастрыкин взял под контроль проверку жилого дома в аварийном состоянии в Березниках
14 января, 09:01
Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту отсутствия горячей воды в Нытве
10 января, 13:21
2023
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о возможности погашения долгов со списанием пени
10 мая 2023, 10:10
2022
С 16 мая без горячей воды в Перми останутся более 300 домов
Отопительный сезон в Перми завершен, начался период опрессовки труб. В связи с этим в более 300 домах в разный районах города запланированы отключения горячей воды.
15 мая 2022, 07:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика