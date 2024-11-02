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Госавтоинспекция

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Ноябрь
Укладка асфальта под снегом, ДТП и ограничение движения: Прикамье — во власти ноября
2 ноября, 10:04
За последние полторы недели в Перми сбили 17 пешеходов
1 ноября, 09:58
Госавтоинспекция Прикамья предупреждает водителей об ухудшении погоды
1 ноября, 06:08
Октябрь
Поздним вечером в Карагайском районе насмерть сбили пешехода
31 октября, 11:29
В ходе ДТП на границе Удмуртии и Прикамья погибли три человека
29 октября, 04:19
Пьяных автомобилистов в эти выходные усиленно ловят в Перми
19 октября, 05:56
Ночью на трассе в Юсьвинском округе автобус сбил пешехода
17 октября, 06:39
В Пермском крае задержали пьяного водителя со 106 неоплаченными штрафами
15 октября, 09:15
Водитель Mercedes выехал на «встречку» в Прикамье и погиб с тремя пассажирами
11 октября, 05:16
Шестиклассник помог задержать пьяного водителя в Карагае
8 октября, 10:34
В Прикамье подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб сам
5 октября, 13:47
В ДТП под Карагаем водитель сбил лося и погиб сам
5 октября, 04:53
Сентябрь
Дорожные полицейские в выходные усилят контроль за движением в Перми
28 сентября, 02:30
С начала учебного года в Перми произошло 11 ДТП с участием детей
27 сентября, 11:30
В ходе аварии в Карагайском округе погибли два человека
27 сентября, 05:49
В ДТП на трассе в Прикамье пострадали пять человек
22 сентября, 11:29
В Перми насмерть сбили 76-летнего пенсионера
22 сентября, 08:35
В Губахе насмерть сбили 44-летнего мужчину
20 сентября, 10:41
Шел по проезжей части. В Березниковском округе насмерть сбили пешехода
19 сентября, 04:56
Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину в Пермском районе
16 сентября, 05:20

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