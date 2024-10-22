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Госдума

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Октябрь
С 2025 года в России увеличится МРОТ
22 октября, 13:52
Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%
16 октября, 12:24
По всей России воруют кенгуру. Угрожает ли что-то Пермскому зоопарку?
2 октября, 06:47
Июль
Электросамокаты могут вернуться на улицы Перми после решения Госдумы
4 июля, 04:58
Жителям Оренбургской области, чьи дома уничтожил паводок, отказывают в компенсации
Пострадавшие от паводка в Оренбурге атаковали прокуратуру жалобами на действия региональных чиновников.
1 июля, 09:42
Июнь
Госдума одобрила законопроект о семейной налоговой выплате
25 июня, 06:30
В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ
6 июня, 02:34
Май
Госдума оценит законопроект о бесплатном проезде по платным трассам для ФСБ и ВС РФ
31 мая, 05:00
Юрий Трутнев утверждён на посту вице-премьера — куратора Дальнего Востока
13 мая, 13:29
Депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства
10 мая, 13:41
Владимир Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром России
10 мая, 07:18
Россияне могут ежемесячно без комиссии переводить до 30 млн рублей между счетами
2 мая, 10:16
Март
В Госдуме обещают проработать тему смертной казни за терроризм в России
23 марта, 15:20
Февраль
Спецпроект
Вступил в действие закон о конфискации имущества за фейки об армии. Что нужно знать
Об основных положениях закона, о том, что нужно знать о его применении — в нашем материале.
В Госдуме предложили запретить рекламу у иноагентов
10 февраля, 12:13
Январь
Почти полсотни производителей лимонадов в Прикамье смогут получить господдержку
25 января, 13:04
Декабрь 2023
«Девочек надо учить варить борщ». Госдума внесла поправки в закон об образовании
6 декабря 2023, 12:50
Госдума приняла закон о запрете «наливаек» в первом чтении
5 декабря 2023, 15:23
Ноябрь 2023
Пермяки внесли в Госудуму законопроект об ИЖС на месте аварийных домов
16 ноября 2023, 04:10
Депутат Госдумы рассказала, когда материнский капитал в России вырастет до миллиона
Ближайшее повышение маткапитала ожидается 1 февраля 2024 года.
15 ноября 2023, 08:47

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