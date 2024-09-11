Госконтракт

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2024
Третий этап строительства улицы Строителей завершат уже в этом году
11 сентября, 11:44
В Перми ищут подрядчика на уборку от снега административных зданий
2 сентября, 04:51
2023
Спецпроект
Свиньи, миллиард в порту и борьба за метанол. Интересное в арбитражном суде в ноябре
Генпрокуратура РФ активно взялась за возвращение имущества «Порта Пермь», а бывший арендатор свинокомплекса в Майском был ликвидирован.
Обвиняемые по делу о растрате на «Протон-ПМ» внесли залог в 5 миллионов рублей
28 ноября 2023, 12:51
2020
При строительстве перрона в Большом Савино нарушали антитеррористические меры
Подрядчик реконструкции перрона АО «Стройтрансгаз» заплатил 130 млн неустойки за срыв сроков окончания работ.
3 марта 2020, 05:11

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