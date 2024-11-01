Госпитализация

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Октябрь
На Алтае из-за камнепада пострадал 21-летний пермяк
17 октября, 08:07
В Прикамье подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб сам
5 октября, 13:47
Каждый пятый пенсионер в Прикамье получает пенсию почтой
1 октября, 05:57
Сентябрь
Стало известно о состоянии пострадавших на пожаре в Нытвенском округе
26 сентября, 03:52
Стало известно состояние пострадавшей при обрушении дома на Клары Цеткин в Перми
11 сентября, 10:20
Август
Нашёлся мужчина, которого искали под завалами в Кизеле
23 августа, 08:19
Июль
Мост в поселок Касимовка Пермского края не ремонтируют уже месяц
10 июля, 10:49
Видео. В центре Перми в ДТП пострадали два мотоциклиста
4 июля, 08:10
Июнь
В массовом ДТП в Индустриальном районе Перми пострадали два ребенка
24 июня, 03:37
Май
Пермский край в лидерах по заболеваемости COVID-19 в России
21 мая, 09:34
Апрель
Фото. В Пермском крае в ДТП с лосем погиб пассажир «Лады Ларгуса»
30 апреля, 09:14
В Перми ищут подрядчика для благоустройства территории больницы, в которой упал лифт
5 апреля, 07:25
Март
Пермский суд отказал виновнику смертельного ДТП у ЦУМа в домашнем аресте
13 марта, 12:38
Прокуратура Соликамска взяла под контроль расследование смертельной аварии со скорой
11 марта, 14:14
Январь
Автобус сбил 10-летнюю девочку около школы в Перми
22 января, 09:08

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