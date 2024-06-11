properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Гостайна

Выбрать дату
2024
Экс-директора Пермского порохового признали виновным в разглашении гостайны
Суд приговорил Олега Миргородского к условному сроку
11 июня 2024, 05:12
2020
Замминистра безопасности Пермского края не смог оспорить приговор
Игорь Стрункин привлек к работе с документами, содержащими государственную тайну, не имеющих спецдопуска людей.
12 февраля 2020, 11:31
2012
В Прикамье чиновник обвиняется в разглашении гостайны
Сергей Агапитов передал частной компании документы с информацией о генеральном плане Краснокамска.
28 декабря 2012, 02:30
2011
Пермских чиновников подозревают в разглашении гостайны
По мнению правоохранительных органов, «Бюро городских проектов» передало секретную документацию, касающуюся Осы и Кунгура, иностранным компаниям.
17 августа 2011, 08:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика