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Гостиница

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«Серые пятна» пермского туризма
Поспособствует ли введение туристического налога привлекательности Перми для гостей из других регионов?
Застройщик отеля Radisson ожидает заключения о соответствии здания
15 октября, 06:47
Стало известно, как выглядит внутри строящийся в центре Перми пятизвездочный отель
7 октября, 09:27
Август
Власти требуют признать гостиницу в Перми незаконной постройкой
23 августа, 03:49
Июль
Застрявшим в аэропорту Перми пассажирам отказали в размещении в отеле
23 июля, 03:04
Из Перми на несколько часов задержан вылет в Анталью и в Баку
Рейс в Анталью ожидают 180 человек.
22 июля, 04:54
В центре Перми окончилось строительство пятизвездочной гостиницы Radisson
6 июля, 12:25
Июнь
Жители Перми выступают против строительства исправительного центра в Закамске
26 июня, 09:48
На проведение первенства РФ по триатлону среди юниоров в Прикамье потратят 214 тысяч
18 июня, 07:53
В Перми начались работы по оборудованию в здании ВКИУ гостиницы
Они должны завершится в 2026 году.
9 июня, 12:59
Май
В Перми заключили контракт на реконструкцию здания бывшего ВКИУ в гостиницу
31 мая, 04:30
В Перми хотят отремонтировать гостиницу, в которой жил Великий князь Михаил Романов
22 мая, 05:53
Пермская компания выбрана подрядчиком для реконструкции здания ВКИУ в гостиницу
3 мая, 09:24
Апрель
На месте ресторана «Живаго» в Перми появится многофункциональный комплекс
22 апреля, 04:45
Март
Власти Прикамья выдали разрешение на реконструкцию военного училища в отель
Гостиница должна появиться через два года.
28 марта, 03:54
Февраль
Представлены эскизы интерьеров будущей гостиницы в здании ВКИУ в Перми
Проект реализуют «Корпорация Туризм.РФ» и «Фонд развития Пермского края».
28 февраля, 04:31
Стало известно, когда в здании бывшего ВКИУ откроют гостиницу
В ближайшее время ожидается получение разрешения на строительство объекта.
2 февраля, 14:01
Январь
​Проект реконструкции бывшего здания ВКИУ в гостиницу в Перми прошел госэкспертизу
17 января, 12:19
Декабрь 2023
В Перми владелица опасной для жизни гостиницы решила снести ее
12 декабря 2023, 06:22
Ноябрь 2023
Власти Прикамья требуют привести в порядок гостиницу, где жил Арам Хачатурян
Один из ответчиков — бизнесмен из Бангладеш.
15 ноября 2023, 04:03

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