properm.ru
ГлавноеВсе новости

Госуслуги

Выбрать дату
2024
Пенсионерка из Перми оформила кредит и перевела мошенникам более 2 миллионов рублей
13 августа, 06:30
Судебные приставы взыскали с нарушителя ПДД из Чернушки более 100 тысяч рублей
16 мая, 09:00
Как получить сертификат на детский отдых в 2024 году. Инструкция Properm. ru
14 марта, 08:15
В Прикамье за три года будут оцифрованы 75 госуслуг
В этом году в электронный вид будут переведены не менее 12 услуг.
21 февраля, 05:19
Этим летом городской архив прекратит личный прием пермяков
20 февраля, 04:24
2023
«ЭПОС не работает, дневников нет!» Родители школьников жалуются на сбои в системе
13 ноября 2023, 05:58
В МФЦ Перми с 1 июня можно будет получить услуги в сфере земельных отношений
Здесь можно будет как подать заявления, так и получить результат по своему запросу.
30 мая 2023, 09:12
На Госуслугах появилась возможность защитить недвижимость от мошеннических сделок
Пользователи, зарегистрированные на Госуслугах, могут обезопасить свою недвижимость от мошенников.
22 января 2023, 12:38
Пермяки могут выбрать внешний вид зоны отдыха, вазонов и скамеек у отеля «Прикамье»
Голосование продлится до 22 января.
11 января 2023, 08:16
2022
Жителям Перми в центрах «Мои Документы» доступны пять новых услуг
С 15 октября новые муниципальные услуги предоставляются жителям краевой столицы во всех отделениях МФЦ.
20 октября 2022, 07:56
Госуслуги разослали сообщение о фактах мошенничества. Что делать?
В минцифры РФ напомнили, что сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные.
16 января 2022, 06:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика