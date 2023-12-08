properm.ru
ГлавноеВсе новости

Госзакупка

Выбрать дату
2023
Стало известно, кто будет реставрировать Преображенскую церковь в Хохловке
Стоимость работ — немногим больше 22 миллионов рублей.
8 декабря 2023, 11:41
Власти Перми расторгнут договор с перевозчиком «Дизель» из-за срывов расписания
Одна из причин многочисленных нарушений — нехватка водителей.
13 ноября 2023, 03:05
2022
Для водовода в поселке Щучье Озеро снова нашли проектировщика. Вопрос решается с 2019 года
7 августа 2022, 04:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика