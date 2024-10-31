Госзакупки

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Октябрь
В Перми ищут подрядчика на строительство следующего участка улицы Строителей
31 октября, 11:36
Подрядчик для проектирования продления улицы Монастырской определен с третьего раза
29 октября, 09:28
Власти подписали контракт на проектирование «Дома музыки» на Заводе Шпагина
29 октября, 07:56
Стало известно, кто достроит медцентр в Камской долине за миллиард рублей
28 октября, 16:29
Недостроенный крематорий на Восточном кладбище в Перми обнесут забором за 1 миллион
24 октября, 13:11
Власти расторгли контракт на проектирование «Дома музыки» на Заводе Шпагина
22 октября, 14:38
Торги на проведение текущего ремонта в здании ОКН «Училище народное» не состоялись
19 октября, 13:18
Проект. Стало известно, сколько миллионов рублей потратят на главный ледовый городок Перми
18 октября, 08:17
Стало известно, кто установит главную новогоднюю ель в Перми
17 октября, 11:02
Администрация Перми выделит шесть миллионов на уборку снега с 10 платных парковок
16 октября, 15:15
В Кировском районе Перми построят новую трассу для лыжероллеров за 154 миллиона
13 октября, 05:31
Подрядчик расторг контракт на проведение реконструкции аэропорта Большое Савино
9 октября, 05:42
В Перми на обслуживание ещё двух автобусных рейсов не поступило ни одной заявки
5 октября, 05:47
В Перми ищут подрядчика для установки и украшения главной новогодней елки
4 октября, 03:51
В Перми за 6,2 млн рублей отремонтируют здание памятника «Училище народное»
1 октября, 10:48
Сентябрь
Стало известно, кто отремонтирует мост через Егошиху в Перми
26 сентября, 09:44
Победитель конкурса на строительство детсада в Прикамье солгал об опыте работы
24 сентября, 10:53
Пермская художественная галерея покупает мебель за 3,5 миллиона рублей
23 сентября, 10:43
Возведение нового питомника растений в Перми обойдется в 144 миллиона
16 сентября, 09:19
Стало известно, во сколько обойдется капремонт госпиталя для ветеранов в Перми
16 сентября, 06:37

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