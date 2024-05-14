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Гознак

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Май
В Перми начнутся продажи уникальной банкноты
Результат коллаборации Гознака и Пермского краеведческого музея посвящен пермском периоду.
14 мая, 12:56
Февраль
В Перми около Гознака автобус перекрыл сразу три полосы
20 февраля, 09:42
Январь
Пермская фабрика «Гознака» передала ЦИКу более 113 миллионов специальных марок
Они и другая продукция фабрики предназначаются для организации выборов президента России.
19 января, 09:06
Ноябрь 2023
В Перми за 14 миллионов рублей отремонтируют путепровод у Гознака
В последний раз мостовую конструкцию длинной в 185 метров ремонтировали в 1980 году.
14 ноября 2023, 08:50

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