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Грабеж

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2024
Пермяк предложил 10-летнему мальчику помощь и ограбил его
25 сентября, 03:28
Суд вынес приговор насильнику из Александровска, отрубившему руку сожительнице
10 сентября, 07:03
Напавший на пенсионера в подъезде пермяк два месяца проведет в СИЗО
Избрана мера пресечения для грабителя.
31 июля, 14:08
Глава МВД России наградил юного пермяка за задержание грабителя с ножом
1 июня, 04:16
Пермяк пришел в гости к малознакомому пенсионеру и ограбил его
Его добычей стали холодильник, телевизор, стиральная машина и микроволновка.
23 апреля, 06:25
Похитил телефон за 90 тысяч. Пермяк отправился в колонию за грабёж
Ранее неоднократно судимый молодой человек продал добычу за 30 тысяч рублей.
11 апреля, 04:58
Жительница Юсьвы ложно обвинила знакомого в грабеже
27 марта, 09:38
В Соликамске вышедший на свободу экс-заключенный украл в магазине спиртное
21 марта, 05:45
2023
В Пермском крае осудили серийного грабителя пенсионерок
19 декабря 2023, 02:58
Вынесли наличные, ювелирные украшения и ноутбук. В Кунгуре ограбили квартиру депутата
Официальных комментариев по инциденту пока нет.
16 августа 2023, 04:48
В Перми арестовали бывшего зэка, который сделал женщине непристойное предложение
15 августа 2023, 08:38

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