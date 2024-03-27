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Грабители

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2024
Жительница Юсьвы ложно обвинила знакомого в грабеже
27 марта 2024, 09:38
2014
Пермские полицейские задержали грабителей из сауны
Молодые люди похитили сотовые телефоны, украшения, банковские карты и 11 тысяч рублей.
23 марта 2014, 06:12
2012
Под предлогом продажи меда в квартиру пенсионерки проникли грабители
Продавщицы попросили у женщины стакан воды. Пока пенсионерка за ней ходила, ее обокрали на 165 тыс. рублей.
12 декабря 2012, 06:08
Березниковский таксист стал жертвой пьяных угонщиков
Вместо денег один из клиентов достал из кармана нож.
6 декабря 2012, 07:24
По пути из роддома пермяк помог полицейским задержать преступника
Злоумышленник украл из киоска деньги и несколько банок пива, но донести украденное до квартиры не смог.
5 декабря 2012, 04:28
На Компросе задержали трех налетчиков в масках и с пистолетом
Молодые люди грабили продуктовые магазины в Свердловском районе Перми.
16 ноября 2012, 11:31
Двое грабителей в Кудымкаре попались при попытке вернуть «добычу»
Потерпевший оказался знаком с другом злоумышленников, поэтому они решили украсть награбленное. Но попались полиции.
9 ноября 2012, 09:42
В Перми грабители в масках забрались в поликлинику и связали персонал
Злоумышленники предприняли безуспешную попытку вскрыть банкомат, после чего предпочли скрыться.
11 октября 2012, 10:35
Двое грабителей на иномарке «вычистили» холодильник с пивом в Лобаново
Молодые люди подъехали к киоску и в открытую забрали из холодильника 13 бутылок пенного напитка.
7 марта 2012, 10:32
2011
Участники пермской банды получили на четверых 50 лет колонии
На счету организованной банды шесть убийств и множество ограблений.
8 ноября 2011, 03:26
В Пермском крае задержаны похитители нефти
Стоимость похищенного сырья составляет более полумиллиона рублей.
23 сентября 2011, 10:13
В Перми грабители украли очки от Valentino
Злоумышленники украли имущество почти на 70 тысяч рублей.
2 сентября 2011, 05:56
В Перми произошла кража стройматериалов на 80 тысяч рублей
Территория строительной площадки не охранялась, поэтому грабители без труда пробрались на объект.
14 июля 2011, 07:12

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