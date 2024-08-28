properm.ru
ГлавноеВсе новости

Град

Выбрать дату
2024
Прикамье 28 августа окатят сильный ливень и крупный град
28 августа, 05:31
В Пермский край нахлынут сильные ливни и крупный град
8 августа, 04:26
Ливни и крупный град могут омрачить субботу жителей Пермского края
3 августа, 09:41
Берегите себя! Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае
31 июля, 05:54
МЧС предупреждает. В Прикамье нагрянут ливни, град, грозы и сильные порывы ветра
30 июля, 09:17
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение
21 июня, 10:45
2023
Пермяки показали последствия буйства непогоды в Пермском крае
Град может пройти в Прикамье и 19 июля.
19 июля 2023, 05:12
Такого не было 15 лет. Синоптики о крупном граде, который пробивал крыши в Прикамье
Синоптики не прогнозировали выпадение такого града.
7 июня 2023, 07:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика