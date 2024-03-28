properm.ru
ГлавноеВсе новости

Градсовет

Выбрать дату
2024
Проект БЦ «ЛУКОЙЛа» у Камского моста в Перми обсудят на градсовете
28 марта, 12:36
2020
Градсовет одобрил проект продолжения строительства комплекса в Красных казармах. Но с замечаниями
У членов градсовета появились вопросы к числу мест в школе и детском саду и к организации транспортных развязок.
26 февраля 2020, 13:05
Цирк какой-то: в Перми приняли архитектурную концепцию оперного театра
24 января 2020, 11:34
2013
Реконструкция Оперного театра ценой 5 млрд начнется в 2014 году
Градостроительный совет при губернаторе утвердил проект архитектурного бюро Чипперфильда, подешевевший на 2,5 млрд рублей.
28 ноября 2013, 15:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика