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Граффитисты

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2024
В Перми задержали подростков, рисовавших граффити на недавно установленной стеле
Сейчас родителей вандалов ждут штрафы.
3 июня 2024, 13:00
2013
Пермские художники дорисовали динозавров на улице Елькина
Над картинами трудились пять пермских художников-граффистов.
12 декабря 2013, 05:34
В Перми граффитисты начали «легально» расписывать остановки
Власти считают, что таким образом можно бороться с незаконной рекламой и «незаконными» граффити.
17 мая 2013, 08:43
2012
На трассе Старцева-Ива появилось самое сексуальное граффити Перми
Девушка, изображенная на торце девятиэтажного дома по улице Льва Шатрова, будет всегда напоминать пермякам о жарком лете, даже в самые холодные дни зимы.
2 ноября 2012, 07:24

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