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Гран-при

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2024
На «Фестивале пермского искусства» с 1 по 12 июня выступят всемирно известные пермяки
Музыкальной основой всех событий фестиваля станет камерный оркестр «Орфей»
25 апреля 2024, 04:29
2010
Ролик про честность взял Гран-при на фестивале рекламы
В самой престижной номинации международного фестиваля первое место заняла российская реклама.
25 сентября 2010, 09:08

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