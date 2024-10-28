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Октябрь
В Перми появится копия ботика Петра I
28 октября, 09:26
Июль
В ПГНИУ решат проблему уничтожения лесов жуком-полиграфом
Ученые Пермского классического университета получили грант от Российского научного фонда.
15 июля, 11:05
Пермский театр кукол разработает тифлокомментарии к шести своим спектаклям
Кукольный выиграл два гранта на организацию тифлокомментирования.
9 июля, 10:04
Июнь
«Подстава губернатору от коллег»: «Счастье жить» не получило грант из краевого фонда
4 июня, 10:12
Администрация Перми передала «малую пирамиду» на эспланаде Театру-Театру
3 июня, 10:22
Март
Пермская прокуратура взяла под контроль ситуацию с гибелью 12 тонн форели в Добрянке
16 марта, 08:20

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