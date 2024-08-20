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Гриб

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2024
Пермяки собирают рекордные урожаи грибов. Но что с ними делать?
Вот и конец лета. Тепло и обильные дожди вызвали хороший урожай грибов в Прикамье.
20 августа 2024, 12:16
2017
В Пермском крае обнаружен редкий гриб-баран
За последние 50 лет – это вторая находка на территории региона.
26 июля 2017, 07:17
2011
Найденный в Прикамье гриб претендует на место в книге Гиннеса
Вес одного из найденных грибов-дождевиков составляет 12 килограммов.
13 октября 2011, 09:39

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