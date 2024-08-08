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Грибник

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2024
В Прикамье грибник неделю выживал на болотной кочке в компании медведя
Хищник загнал мужчину на воду и ждал, пока он ослабнет.
8 августа 2024, 12:01
2020
В Кунгурском районе женщина пошла за грибами и пропала
Спасателям удалось найти женщину и вывести её из леса.
2 августа 2020, 12:44
2018
В Прикамье полиция нашла заблудившегося в лесу грибника
Мужчину удалось найти спустя сорок минут.
22 сентября 2018, 14:01
2015
Тело грибника, пропавшего 3 августа, нашли в Пермском районе
Мужчина ушел в лес 3 недели назад.
30 августа 2015, 04:47
2011
В Пермском районе два месяца разыскивают пропавшего грибника
Пожилой мужчина потерялся в районе станции Ферма.
5 сентября 2011, 05:35

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