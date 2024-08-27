properm.ru
ГлавноеВсе новости

Грибы

Выбрать дату
Август
Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку
27 августа, 03:49
Пермские турфирмы этой осенью впервые запустят ягодные туры
27 августа, 02:50
Пермяки собирают рекордные урожаи грибов. Но что с ними делать?
20 августа, 12:16
Пермяк собрал в лесу 180 литров лисичек. И даже рассказал где
19 августа, 07:27
Июль
Пермякам раскрыли тайные грибные места
24 июля, 09:49
Спецпроект
Как собирать грибы без вреда для жизни и здоровья. Советы пермского ученого
Где и как собирать грибы? И как отличить съедобные грибы от ядовитых.
Март
В Перми начали производить вино из рыжиков
29 марта, 09:03
Январь
На Филиппины впервые отправлена партия мухоморов из Пермского края
19 января, 05:17
В мэрии Перми рассказали, чем нельзя подкармливать птиц зимой
14 января, 12:33
Ноябрь 2023
Фото. В Черняевском лесу в Перми растаяли пруды и выросли грибы
Грибы также до сих пор находят и за городом.
17 ноября 2023, 10:05
Октябрь 2023
Спецпроект
Пермские поисковики рассказали, как не заблудиться в лесу
Сезон «тихой охоты» за грибами продолжается. Поисковики дали рекомендации, как свести вероятность трагической случайности к минимуму.
Август 2023
В Роспотребнадзоре напомнили пермякам, как не отравиться грибами
30 августа 2023, 10:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика