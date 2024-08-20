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Григоренко

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Участник СВО стал директором школы в Закамске
20 августа, 09:45
Участник СВО и экс-депутат станет директором пермской школы
2 августа, 11:49
Бывший депутат ЗС Пермского края Григоренко вышел из ЛДПР после возвращения с СВО
Александр Григоренко пока не собирается вступать в другие партии.
11 января, 04:54
2023
Бывший депутат ЗС Прикамья, потерявший руку на СВО, вернулся в Пермь
Григоренко был дважды ранен в ходе спецоперации.
30 декабря 2023, 15:26
Экс-депутат ЗС Пермского края назвал диверсией идею возвращения прямых выборов
4 октября 2023, 03:55
2015
Пермский ополченец получил в Луганской республике еще одну медаль «За отвагу»
Медаль «За отвагу» 1 степени Александр Григоренко получил «за Дебальцево». Кстати, это уже вторая медаль ополченца, полученная в ЛНР.
1 апреля 2015, 07:16
Пермский ополченец о перемирии: «В очередной раз нам не дали добить укропов»
Сейчас ополченцы находятся в казармах в Луганске.
3 марта 2015, 09:29
2014
Пермский ополченец, восстановившись после ранения, вновь отправляется в Луганск
Пробыв в Перми несколько дней, Александр Григоренко отправляется в Донбасс.
23 декабря 2014, 03:54
Пермский ополченец Александр Григоренко планирует вернуться домой в ноябре
Об этом он сообщил в своем Facebook.
25 августа 2014, 08:59
Пермский ополченец Александр Григоренко получил ранения в бою под Луганском
Александр был ранен в ноги после взрыва мины.
17 августа 2014, 05:32
Пермяк Александр Стефановский погиб в бою под Луганском
У пермского коммуниста дома остались жена и трое детей.
14 августа 2014, 03:38
Друзья Александра Григоренко беспокоятся, что он перестал выходить на связь
В Луганске, где сейчас находится пермский активист, нет электричества.
13 августа 2014, 11:24
Александр Григоренко уехал в Украину воевать за ополченцев
Сейчас член молодежного парламента Прикамья воюет за «правое дело в ополчении Луганской Народной Республики».
5 июля 2014, 08:45

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