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Григорий Ноговицын

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Ноябрь
Блеск и нищета биомассы в фильме «Субстанция». Рецензия на покорителя Канн
8 ноября, 07:04
Спецпроект
Продюсер, милый мой продюсер: рассказываем о сериале «Комбинация»
Спойлеры: умеренные | Рейтинг: всем, кто во время гулянки, нет-нет, да напоет что-то из песен «Комбинации» (то есть всем россиянам) | 18+
Октябрь
Спецпроект
Боги, мизантропы и курьеры. Обзор премьер нового сезона в пермских театрах
Критик Григорий Ноговицын посмотрел новые драматические спектакли и рассказал, чего от них ждать.
Сентябрь
Спецпроект
«Прости нас, Миша, мы всё проиграли» Как сериал «Игры» не показывает Олимпиаду
Спойлеры: отсутствуют | Рейтинг: тем, кто готов за отличную ретростилистику и работу актеров простить сериалу отсутствие всего остального | 16+
Август
Спецпроект
Танец драконов — это кадриль. Что не так со вторым сезоном «Дома Дракона»
Спойлеры незначительные | Рейтинг: для тех, кто готов ради хорошо показанных драконов стерпеть не очень хорошо сделанный сериал | (18+)
Июнь
Спецпроект
«Головоломка 2» как мультфильм о самых безэмоциональных эмоциях
Спойлеры отсутствуют | Рейтинг: всем, кто любит все фильмы студии Pixar, даже не самые удачные | 6+
Спецпроект
Какую беду несут «Плохие парни до конца»
Спойлеры: легкие | Рейтинг: для тех, кто любит экранный дуэт Уилла Смита и Мартина Лоуренса |16+
Спецпроект
Дорога ярости и разочарований фильма «Фуриоса». Рецензия Properm.ru
Спойлеры: умеренные | Рейтинг: Тем, кто очень любит фильмы Джорджа Миллера, и даже третью часть «Безумного Макса» | 18+
Май
Спецпроект
Герой нашего комикса. Каким получился третий фильм о майоре Громе
Спойлеры: почти отсутствуют | Рейтинг: любителям кинокомиксов, вселенной Bubble Comics и просто хороших боевиков | 18+
Декабрь 2023
Спецпроект
Почему «Слово пацана» расходится с делом. Большое эссе о главном хите этого года
Спойлеры: Серьёзные | Рейтинг: для тех, кто еще не успел посмотреть, и кому не надоела волна хайпа | 18+

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