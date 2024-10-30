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Грипп

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Октябрь
Снизилось еженедельное число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в Прикамье
30 октября, 06:31
В понедельник в микрорайоне Левшино можно сделать прививку от гриппа без записи
18 октября, 10:26
Стало известно, где в Перми и Очере можно без записи привиться от гриппа
15 октября, 08:40
В ТРЦ «Планета» можно сделать прививку от гриппа. График работы
8 октября, 11:32
В Пермском крае продолжает работу горячая телефонная линия по гриппу и ОРВИ
8 октября, 05:06
В центре Перми отроется ещё один пункт вакцинации
2 октября, 09:40
Сентябрь
В Перми откроются еще два мобильных пункта вакцинации
23 сентября, 10:09
В Перми открывается еще один мобильный пункт вакцинации
19 сентября, 04:36
В Перми в ТЦ «Знание» открылся мобильный пункт вакцинации от гриппа
17 сентября, 08:31
Число заболевших ОРВИ в Пермском крае растет
17 сентября, 06:02
В Пермском крае стартовал сезонный подъем заболеваемости ОРВИ
11 сентября, 04:29
Июль
Для чего же нужны поцелуи? Отвечают эксперты Пермского Политеха
6 июля, 08:16
Март
Пермяки стали реже заболевать ОРВИ на прошлой неделе
12 марта, 05:16
Число заболевших ОРВИ и гриппом в Пермском крае за неделю увеличилось
5 марта, 12:22
Февраль
За неделю заболеваемость ОРВИ в Прикамье сократилась почти на 20%
27 февраля, 04:30
Вторую неделю подряд в Прикамье снижается число случаев ОРВИ и гриппа
19 февраля, 11:41
Снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю в Пермском крае
12 февраля, 11:06
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Пермском крае превышен на 49%
Заболеваемость вторую неделю находится на уровне в 25 тыс. новых пациентов.
6 февраля, 04:58
Январь
В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии детей, чья сестра умерла в поезде
Врачи оценивают состояние пациентов как стабильное.
10 января, 06:00
Прокуратура взяла на контроль проверку после смерти девочки в поезде Москва — Чита
10 января, 05:59

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