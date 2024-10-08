properm.ru
ГлавноеВсе новости

Грипп,орви,эпидемия

Выбрать дату
2024
В Пермском крае продолжает работу горячая телефонная линия по гриппу и ОРВИ
8 октября, 05:06
За неделю заболеваемость ОРВИ в Прикамье сократилась почти на 20%
27 февраля, 04:30
В Прикамье эпидемический порог по ОРВИ превышен на 61,5%
29 января, 16:50
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Прикамье за неделю выросла более чем на 12%
22 января, 12:51
В Прикамье почти вдвое выросло количество случаев ОРВИ
15 января, 15:40
В поезде Москва — Чита на подъезде к Кунгуру умерла семимесячная девочка
Мать умершей вместе с двумя детьми тоже заболели и находятся в больнице в Прикамье.
9 января, 18:40
В Прикамье продолжает снижаться количество случаев ОРВИ. Стали выявлять новый грипп
9 января, 12:40
Стало известно, сколько пермяков заболели ОРВИ в последнюю неделю года
2 января, 09:52
2023
Стало известно, сколько случаев ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Пермском крае
18 декабря 2023, 12:36
За минувшую неделю в Прикамье несколько снизилось количество заболевших ОРВИ
11 декабря 2023, 15:15
В Прикамье растет количество заболевших ОРВИ. Вновь фиксируется грипп
27 ноября 2023, 13:08
Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае за неделю выросла почти на 26%
20 ноября 2023, 13:45
В Прикамье вновь фиксируют грипп
13 ноября 2023, 10:59
В Прикамье сокращается количество заболевших ОРВИ, но начал фиксироваться грипп
7 ноября 2023, 11:51
За неделю в Прикамье зарегистрировано 15,4 тысячи случаев ОРВИ. Это уже эпидемия?
23 октября 2023, 11:09
Как уберечь детей? В Прикамье начала работать горячая линия по ОРВИ и гриппу
2 октября 2023, 03:04
Этой зимой заболеют ОРВИ около миллиона пермяков, а грипп подхватят порядка 500
18 сентября 2023, 13:31
Санитарные врачи напоминают про правила защиты от коронавируса и призывают носить маски
Заболеваемость ОРВИ, гриппом, коронавирусом не снижается. Санитарные врачи напоминают о мерах профилактики.
4 января 2023, 10:55
Перед новым годом в Прикамье снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Пермском крае циркулируют вируса гриппа типа А (H1N1) 2009 — «свиного» гриппа и типа В.
2 января 2023, 11:14
2022
В медучреждениях Прикамья ввели масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
Также ограничивается посещение больных в стационарах.
16 декабря 2022, 07:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика