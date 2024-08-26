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Гроза

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Август
Последняя неделя лета в Прикамье будет теплой и солнечной
26 августа, 08:21
Причиной похолодания и ливней в Прикамье станет циклон «Сюзанна»
21 августа, 10:15
Непогода третий день подряд ожидается в некоторых районах Пермского края
15 августа, 10:03
В МЧС предупредили пермяков о грозе и тумане
14 августа, 10:45
Внимание, гроза! Пермь ждут неблагоприятные погодные явления
11 августа, 09:03
МЧС предупреждает жителей Прикамья о грозе и тумане
7 августа, 10:22
МЧС: туман и гроза ожидаются завтра в Прикамье
3 августа, 10:33
Ливни и крупный град могут омрачить субботу жителей Пермского края
3 августа, 09:41
Июль
В первый день августа в Прикамье ожидаются опасные погодные явления
31 июля, 12:27
В воскресенье пермяков ожидает небольшое похолодание
19 июля, 10:30
Пермяки смогут наконец-то отдохнуть от аномальной жары
10 июля, 05:53
Сегодня в Пермском крае будет сильная гроза. Что делать, если она вас застанет?
7 июля, 11:37
В Пермском крае ожидаются сильные грозы, ливень с градом
7 июля, 05:31
В МЧС предупредили о жаре и ливнях в Прикамье
6 июля, 10:49
МЧС предупреждает пермяков о грозе 4 июля
3 июля, 12:54
Июнь
В МЧС предупредили о надвигающейся на Прикамье грозе
30 июня, 14:03
Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
24 июня, 11:44
В Пермский край нагрянут дожди и грозы
23 июня, 04:24
Жара отступает. О погоде в Пермском крае 17–21 июня
17 июня, 05:33
Пермские метеорологи прогнозируют на неделе жару до +33°C
10 июня, 03:12

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