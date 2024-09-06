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Грозы

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2024
Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября
В регионе ожидается затяжное «бабье лето».
6 сентября 2024, 06:01
Прикамье вновь ожидает похолодание
Синоптики прогнозируют также грозы и усиление ветра.
29 августа 2024, 03:44
В Пермский край придет долгожданное потепление
К выходным погода сильно не изменится.
19 августа 2024, 03:30
В выходные Пермь вновь накроют дожди. Однако потепления все же стоит ждать
Пятница станет самым холодным днем с начала августа.
16 августа 2024, 07:10
Пермские реки могут выйти из берегов
7 августа 2024, 06:39
МЧС предупреждает: Прикамье 7 августа накроют густой туман и сильные грозы
В этот день лучше отказаться от прогулок и поездок.
6 августа 2024, 09:16
Синоптики рассказали, каким будет последний месяц лета в Пермском крае
8 августа ожидается прекращение осадков и небольшое похолодание.
5 августа 2024, 06:26
МЧС предупреждает. В Прикамье нагрянут ливни, град, грозы и сильные порывы ветра
В этот день стоит воздержаться от прогулок и поездок.
30 июля 2024, 09:17
Пермский край накроют туманы, ливни и грозы
МЧС предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях
23 июля 2024, 10:43
Самый длительный за пять лет период похолодания ожидает пермяков в июле
Жара в Прикамье вернется не ранее 1 августа.
22 июля 2024, 09:33
В воскресенье, 21 июля, на юге Прикамья ожидаются обильные дожди и грозы
Ливни наиболее вероятны на крайнем юге региона.
21 июля 2024, 06:19
В выходные в Прикамье нагрянут грозы и дожди
Температурный фон при этом сильно не изменится.
17 июля 2024, 07:35
Обильные дожди, грозы и высокая влажность — о погоде в Прикамье на ближайшие сутки
В регионе может выпасть порядка 20-30 мм осадков
11 июля 2024, 06:40
Мощный ураган «Эдгар» движется из Москвы в Пермь
Холодный фронт может вызвать грозы и шквалы.
21 июня 2024, 06:45
Когда в Прикамье закончится аномальная жара? Отвечает метеоролог
В субботу в регионе пройдут локальные ливни с грозами.
14 июня 2024, 06:31
Синоптики рассказали, будет ли жара под +30˚C в эти выходные
ГИС-центр ПГНИУ поделился прогнозом погоды на первые дни лета.
31 мая 2024, 05:07
2017
МЧС вновь предупреждает о грозах и сильном ветре
1 июля 2017, 09:01
2015
На Прикамье вновь надвигаются сильные порывы ветра и грозы
14 июля 2015, 12:46
2011
Вероятность гроз в Перми остается высокой
В некоторых районах края вероятны шквалы и град, в других же осадки практически исключены.
18 июля 2011, 09:05

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