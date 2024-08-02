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Грузовик

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Август
В Прикамье восстановлено движение на перегоне Европейская — Усть-Тискос после ДТП
2 августа, 08:40
Июнь
В Прикамье фуру занесло в барьерное ограждение из-за плохой видимости
24 июня, 04:59
В Перми из-за лопнувшего колеса грузовик наехал на бетонное ограждение и опрокинулся
5 июня, 04:14
Апрель
В Индустриальном районе Перми во время движения загорелся грузовик
9 апреля, 08:21
Март
Видео. В Прикамье на дороге Пермь-Екатеринбург произошло жесткое ДТП с фурой
26 марта, 08:00
Февраль
Стали известны новые подробности аварии, где пермячку убило колесом
28 февраля, 12:07
Строители Чусовского моста заплатят РЖД 900 тыс. рублей за ДТП с грузовиком
18 февраля, 10:59
Ноябрь 2023
Видео. На Стахановской пермячку переехал грузовик. Она осталась жива
13 ноября 2023, 08:28

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